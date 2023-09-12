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        Kastamonu'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

        Kastamonu'da beton mikseriyle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 19:41 Güncelleme: 12.09.2023 - 19:51
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        Kastamonu'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
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        A.K. idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseri, Batı Çevre Yolu Polis Ormanı mevkisinde aynı istikamette seyreden Cemalettin K. yönetimindeki 37 ACJ 553 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki Seda S. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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