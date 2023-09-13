Kastamonu'daki kazada yaralananlardan biri hastanede öldü
Kastamonu'da beton mikseriyle motosikletin çarpışması sonucu yaralananlardan biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Beton mikserinin motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Seda Sönmez hayatını kaybetti.
Cemalettin Karabudak'ın tedavisi ise sürüyor.
A.K. idaresindeki 06 CPU 98 plakalı beton mikseri, dün akşam Batı Çevre Yolu Polis Ormanı mevkisinde aynı istikamette seyreden Karabudak yönetimindeki 37 ACJ 553 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada motosikletli ve yanındaki Sönmez ağır yaralanmıştı.