Tosya'da İlköğretim Haftası kutlandı

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, törende yaptığı konuşmada, eğitimin bir toplumun geleceğini belirleyen süreç ve bir memleket meselesi olduğunu söyledi.

Türk eğitim sisteminin tüm vatandaşları iyi insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi görevini üstlendiğini vurgulayan Demirci, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretimdeki en önemli hedefimiz, çocuklarımızın yetenek ve ilgileri dahilinde zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine öncülük edip, milli manevi ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirilmesi için çalışmaktır. Çocuklarımızı okulla buluşturmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

Törene Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, AK Parti İlçe Başkan Vekili Hüseyin Örü, CHP Tosya İlçe Başkanı Tuğçe Sayan Kefeli, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.