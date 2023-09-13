Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Tosya'da İlköğretim Haftası kutlandı

        –Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:04 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tosya'da İlköğretim Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, törende yaptığı konuşmada, eğitimin bir toplumun geleceğini belirleyen süreç ve bir memleket meselesi olduğunu söyledi.

        Türk eğitim sisteminin tüm vatandaşları iyi insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi görevini üstlendiğini vurgulayan Demirci, şunları kaydetti:

        "Eğitim öğretimdeki en önemli hedefimiz, çocuklarımızın yetenek ve ilgileri dahilinde zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine öncülük edip, milli manevi ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirilmesi için çalışmaktır. Çocuklarımızı okulla buluşturmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

        Törene Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, AK Parti İlçe Başkan Vekili Hüseyin Örü, CHP Tosya İlçe Başkanı Tuğçe Sayan Kefeli, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti
        Aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti
        Zam kavgasında kiracı polise saldırıp silahını gasp ettiler!
        Zam kavgasında kiracı polise saldırıp silahını gasp ettiler!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi
        Bakan Yerlikaya: 3 ayda 44 saldırı önlendi
        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!
        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!
        Eris varyantı habercisi!
        Eris varyantı habercisi!
        Sibel'e 9 kez kafa attı! Burnunu kırdı! Sıcak gelişme!
        Sibel'e 9 kez kafa attı! Burnunu kırdı! Sıcak gelişme!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        "Biz ne oynuyoruz?"
        "Biz ne oynuyoruz?"
        Günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak
        Günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Fransa'dan 911 bin dolar
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!

        Benzer Haberler

        Kayak milli takımlarının hedefi uluslararası yarışmalarda derece elde etmek
        Kayak milli takımlarının hedefi uluslararası yarışmalarda derece elde etmek
        Kastamonu'da eşi ve 2 polisi vuran zanlıyı yakalayan polislere başarı belge...
        Kastamonu'da eşi ve 2 polisi vuran zanlıyı yakalayan polislere başarı belge...
        Kastamonu'daki kazada yaralananlardan biri hastanede öldü
        Kastamonu'daki kazada yaralananlardan biri hastanede öldü
        Kastamonu'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Kastamonu'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Kastamonu'da köy sakinleri, atık suların çaya karışmaması için çözüm bekliy...
        Kastamonu'da köy sakinleri, atık suların çaya karışmaması için çözüm bekliy...
        Kastamonu'da haklarında hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı
        Kastamonu'da haklarında hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı