Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda durdurulan bir araçtaki 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 58 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ile 57 tabanca fişeği ele geçirildi.

Bir başka operasyonda ise 2 zanlının ev ve araçlarında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve 50 mermi bulundu.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.