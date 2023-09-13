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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:11
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
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        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda durdurulan bir araçtaki 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 58 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ile 57 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Bir başka operasyonda ise 2 zanlının ev ve araçlarında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve 50 mermi bulundu.

        Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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