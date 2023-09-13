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        Kastamonu Belediye Başkanı'nın bulunduğu panelvan otomobille çarpıştı

        Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun bulunduğu panelvanın çarpıştığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:31 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:35
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        Kastamonu Belediye Başkanı'nın bulunduğu panelvan otomobille çarpıştı
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        Vidinlioğlu'nun bulunduğu Mehmet Ulusoy'un kullandığı 37 BA 403 plakalı panelvan, Kastamonu-Ankara kara yolu Kayı köyü mevkisinde Şerafettin Kubal (64) idaresindeki 06 BN 1444 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Şerif Kubal (62) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayı Vidinlioğlu ve panelvanda bulunanlar yara almadan atlattı.

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