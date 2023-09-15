Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        CHP'li Baltacı'dan partisinin Afyonkarahisar İlçe Kongresi'ndeki gerginlikle ilgili açıklama:

        CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve İl Başkanı Hikmet Erbilgin, partilerinin Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi'nde yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'li Baltacı'dan partisinin Afyonkarahisar İlçe Kongresi'ndeki gerginlikle ilgili açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Baltacı, il başkanlığı binasındaki basın toplantısında, Afyonkarahisar'daki kongreye ilçe başkanının daveti üzerine katıldıklarını söyledi.

        Kongrede provokasyonun bir parçası olmamak için çalıştıklarını belirten Baltacı, "Öncelikle parti içindeki hukuk yollarına başvuracağız. Bir taraftan da yargıya başvuracağız ama bununla ilgili siyasi mücadelemizi de devam ettirmekten bir adım geriye atmayacağız. En geç 24 Eylül'de Parti Meclisi toplantımız olacak. Orada Afyonkarahisar'daki kongrede yaşananlarla ilgili parti organlarının ve Genel Başkan'ımızın harekete geçmesini talep edeceğim. Eğer bunun gereği parti organlarında yapılırsa başımızın üstünde yerleri olur ama yapılmazsa hakkımızı, hukukumuzu toplumun vicdanında aramaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Baltacı, bir gazetecinin, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın tehdit edildiği yönündeki iddialara ilişkin sorusu üzerine şöyle konuştu:

        "Ben hiçbir telefon görüşmesinde hiç kimseye, hele bir kadına, bir milletvekiline, grup başkanvekilimize tehdit eder ifadelerde bulunmam, bulunmadım. Telefon görüşmesi oldu ama bir telefon görüşmesinde ya da yüz yüze veya herhangi bir yerde bir kadını, bir milletvekilini, Cumhuriyet Halk Partiliyi, grup başkanvekilini tehdit edecek hiçbir ifadem olmamıştır. İspat eden olursa buyursun gelsin. Zaten bununla ilgili Parti Meclisine çağrıda bulunacağım. Bununla ilgili Genel Başkan'ımıza bir çağrıda bulunacağım."

        CHP Kastamonu İl Başkanı Erbilgin ise Köksal'ın kongreyi provoke ettiğini öne sürerek şunları kaydetti:

        "Sayın Grup Başkanvekilimiz Köksal'ın kongreyi provoke eder biçimde eşi, eşinin kardeşlerini alarak 10-15 kişilik grupla salonun dışında hazırlık yaparak salona girişini bütün kamuoyu ve biz partililer üzülerek izledik. Dolayısıyla partimiz içindeki hak ve hukukumuzu Yüksek Disiplin Kurulu ile arayacağız. Yine kongrede partiye yakışmayan biçimde davranan ancak delege olmayan üyelerin, divanın başkanına ve üyelerine yönelik saldırılarının da cezalandırılması için gerekli müracaatları yapacağız. Diğer yandan yaşananların hukuk önünde de değerlendirilmesi için avukatlarımıza gerekli talimatlar verildi."

        - Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresi'ndeki gerginlik

        CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, 13 Eylül'de kongrenin başlayacağı sırada CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in oturduğu masaya doğru yürümüş, Baltacı'ya yönelerek, "Sen beni telefonda tehdit edemezsin. Telefonda söylediklerini burada söyleyeceksin. Beni Afyon'dan AKP kazıyamadı, sen kazıyamazsın." şeklinde tepki göstermişti. Bu sırada salonda bulunanların bir bölümü "Hırsızlar dışarı" diye bağırmıştı. Köksal'a, başka bir grup da "Burcu dışarı" diyerek tepki göstermişti.

        Bu sırada fenalık geçiren Köksal, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Zirvesi, Kastamonu'da yapıld...
        Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Zirvesi, Kastamonu'da yapıld...
        Kastamonu'da sisle kaplanan dağlar görüntülendi
        Kastamonu'da sisle kaplanan dağlar görüntülendi
        Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili beton mikseri sürücüsü tutukla...
        Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili beton mikseri sürücüsü tutukla...
        GÜNCELLEME - Kastamonu Belediye Başkanı'nın bulunduğu panelvan otomobille ç...
        GÜNCELLEME - Kastamonu Belediye Başkanı'nın bulunduğu panelvan otomobille ç...
        Kastamonu Belediye Başkanı'nın bulunduğu panelvan otomobille çarpıştı
        Kastamonu Belediye Başkanı'nın bulunduğu panelvan otomobille çarpıştı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı