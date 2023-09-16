Kastamonu'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kastamonu'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Serhat Balcıoğlu'nun kullandığı 37 ACJ 920 plakalı otomobil, İsmailbey Mahallesi Kışla Caddesi'nde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
Kazada otomobilde bulunan İdris Özçelik araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Özçelik ve sürücü Balcıoğlu, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.