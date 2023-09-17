Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 10 ev yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:54 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 10 ev yandı.

        Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın diğer evlere de sıçradı.

        İhbar üzerine köye, Kastamonu Belediyesi, Araç ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 10 ev yandı.

        Yangına müdahale için bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

        Yangının ormanlık alana sıçramaması için helikopterin de desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Nurgül, katiliyle 1 ay önce tanışmış!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
        23 yıllık eşini bıçakla öldürdü!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 8 ev ve 3 samanlık yandı
        Kastamonu'da 8 ev ve 3 samanlık yandı
        Kastamonu'da gönüllüler "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla atık topladı
        Kastamonu'da gönüllüler "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla atık topladı
        Kastamonu'da iki katlı ahşap ev yandı
        Kastamonu'da iki katlı ahşap ev yandı
        Kastamonu'da "Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı"...
        Kastamonu'da "Batı Karadeniz Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı"...
        Kastamonu'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, anaokulu açılışında konuştu:
        AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, anaokulu açılışında konuştu: