GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangın söndürülürken, 10 ev kullanılamaz hale geldi.

Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın diğer evlere de sıçradı.

İhbar üzerine köye, Kastamonu Belediyesi, Araç ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi.

Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü köyde incelemelerde bulundu.

Vali Dallı, gazetecilere yangında 10 ev ve 3 ahırın zarar gördüğünü söyledi.

Evlerde 13 ailenin kaldığını dile getiren Vali Dallı, "Bunlardan dört tanesi sürekli burada oturan ailelerimiz. Diğerleri dışarıdan yazları gelen ailelerimiz. Şükürler olsun ki tabii en büyük tesellimiz can kaybımız yok. Herhangi bir hayvan telefi de yok. Vatandaşlarımız onları kurtarmış. Burası genel afet kapsamında değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza konut yapımı için devletimizin yardımları söz konusu olacak." dedi.

Vatandaşların barınması için gerekli desteğin sağlanacağını ifade eden Dallı, "Vatandaşlarımızın barınması için gerekli ihtiyaçlarını karşılayacağız. Hayvanları için de hayvan çadırlarının temini amacıyla elimizden geleni yapacağız. Dediğimiz gibi en büyük tesellimiz cana gelen bir zararın olmaması." diye konuştu.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Dallı, "Tabii şu an itibariyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına arkadaşlarımız devam ediyorlar. Şükür ormana falan da bir sirayet olmaması da güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Tavşanlı köyü muhtarı Hasan Yakın ise devletin bütün kurumlarının yangına müdahale için geldiğini dile getirerek, "Allah devletimize zeval vermesin. Yangın elektrik kontağından çıkmış olabilir. Tek bir bina var sadece beton, diğerleri iki katlı ahşap. Vali Bey de talimatı verdi, ellerinden gelen bütün imkanları sağlayacaklar, hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Bölgeye gelen Kızılay ekipleri de köylülere ve çalışma sürdüren ekiplere su ve yiyecek ikram etti.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.