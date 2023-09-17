Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 22:41 Güncelleme: 17.09.2023 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Bülent Gider Caddesi'nde Hicran Ç. yönetimindeki 37 AAC 441 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 FBS 384 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü Hicran Ç. ile araçta bulunan B.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan polis ekipleri, kaza yerinden kaçtığı öne sürülen 34 FBS 384 plakalı otomobilin sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Kuntz yerine kim gelecek?
        4-4'lük Fener!
        4-4'lük Fener!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı
        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı
        Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı
        Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı
        Kastamonu'da 8 ev ve 3 samanlık yandı
        Kastamonu'da 8 ev ve 3 samanlık yandı
        Kastamonu'da gönüllüler "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla atık topladı
        Kastamonu'da gönüllüler "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla atık topladı
        Kastamonu'da iki katlı ahşap ev yandı
        Kastamonu'da iki katlı ahşap ev yandı