Kastamonu Belediyesinin yenilediği mesire alanı ilgi görüyor
Kastamonu Belediyesinin Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında yenilenen Karaçomak Barajı mesire alanına vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Kastamonu Belediyesinin Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında yenilenen Karaçomak Barajı mesire alanına vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun girişimleri sonrasında Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğünden tahsisi yapılan Karaçomak Barajı mesire alanında belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar tamamlandı.
Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı alanda mescit, yürüyüş yolları, piknik yapma yerleri, kamelyalar yenilenerek doğa ile iç içe vakit geçirilebilecek rekreasyon alanı hizmete sunuldu.
Belediye Başkanı Vidinlioğlu, eşi İlknur Vidinlioğlu, MHP İl Başkanı Emre Şahin, MHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Kapulu, mesire alanında piknik yapan aileleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vidinlioğlu, vatandaşların ilgisinin yoğun olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.
Herkesin rahatlıkla alana gelip piknik yapabileceğini aktaran Vidinlioğlu, alanı daha da büyütmek için çalışma yapacaklarını belirtti.