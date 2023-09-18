Kastamonu'da avda vurulan kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da domuz avı sırasında tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Giriş: 18.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:02
Kastamonu'da domuz avı sırasında tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Kaşçılar köyünde yaşayan İsmail Güloğlu, arkadaşlarıyla domuz avına çıktı.
Av sırasında tüfekten çıkan kurşunla yaralanan Güloğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güloğlu, hastanede yaşamını yitirdi.
Olayın ardından Güloğlu ile ava çıkan O.D. gözaltına alındı.