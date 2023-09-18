Kastamonu'da beş ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı
Kastamonu'da beş ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 18.09.2023 - 17:23 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:23
Kastamonu'da beş ayrı hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı gün içinde 5 ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının faillerini yakalamak için harekete geçti.
S.G.K. ve G.K. olduğu belirlenen zanlılar gözaltına alındı.