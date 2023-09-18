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        Kastamonu'da çıkan yangında samanlık ve baraka zarar gördü

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde samanlık ve baraka yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 19:20 Güncelleme: 18.09.2023 - 19:47
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        Kastamonu'da çıkan yangında samanlık ve baraka zarar gördü
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde samanlık ve baraka yandı.

        Kıyıdibi köyünde henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangın, Hidayet Öztürk'e ait samanlık ve barakaya sıçradı.

        Köy sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Araç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında samanlık, baraka ve 100 balya zaman zarar gördü.

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