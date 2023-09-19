Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:10 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Mehmet Derin (72) yönetimindeki 37 AGJ 047 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, Kuşçular köyü yolunda devrildi.

        Ağır yaralanan ve Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Derin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!
        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da çıkan yangında samanlık ve baraka zarar gördü
        Kastamonu'da çıkan yangında samanlık ve baraka zarar gördü
        Kastamonu'da beş ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı
        Kastamonu'da beş ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı
        Kastamonu'da avda vurulan kişi hayatını kaybetti
        Kastamonu'da avda vurulan kişi hayatını kaybetti
        Kastamonu Belediyesinin yenilediği mesire alanı ilgi görüyor
        Kastamonu Belediyesinin yenilediği mesire alanı ilgi görüyor
        Horma Kanyonu'na ağaç kesilmeden yapılan yürüyüş yolu ziyaretçi sayısını üç...
        Horma Kanyonu'na ağaç kesilmeden yapılan yürüyüş yolu ziyaretçi sayısını üç...
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı