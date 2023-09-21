Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ve 1 ahır zarar gördü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Bey köyünde Mahmut Pala'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Cemali Demir ve Veysel Aydoğmuş'a ait evlere de sıçradı.
İhbar üzerine köye gelen Taşköprü Belediyesi itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri yangına müdahale etti.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterle de havadan müdahale edildi.
Söndürülen yangında 3 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi, 1 evde hafif hasar oluştu.