Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da hasat başladı

Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ürün hasat ediliyor.

Ilgaz Dağı'nın eriyen kar sularından beslenen Devrez Çayı'ndan sulanan çeltik tarlalarında üretilen pirinç, lezzeti sebebiyle tercih ediliyor.

Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulduğu ilçede, coğrafi işaret tescilli Sarıkılçık cinsi pirinç ön plana çıkıyor. Bölgede Osmancık, Efe ve Yatkın çeşitleri de yetiştiriliyor.

Tosya Çevlik Köyü Muhtarı Mahir Sarı, AA muhabirine, köylerinde yaklaşık 1000 dekar arazide çeltik yetiştirildiğini söyledi.

Mayıs ayının başlarında çeltik tarlalarını ekime hazırladıklarını belirten Sarı, "Gübresini ve tohumunu atıyoruz. Daha sonra hasadı bekliyoruz. Eylül ayının 15'i itibarıyla suyu kesip çeltik hasadına biçerdöverlerle başlıyoruz." dedi.

İlçede yaklaşık 10 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Hayırlı olmasını diliyoruz. Kuraklıktan korkmuştuk ama hasadımız gayet iyi, bereketli oluyor. Biçerdöverlerle biçtiğimiz çeltikleri traktörlerle harmanlarımıza getiriyoruz. Harmanlarda çadırlara serip kuruttuktan sonra çuvallayıp fabrikaya dövdürmeye iletiyoruz. "

Çeltik üreticisi İsmail Coşar da emekli olduktan sonra köye yerleştiğini ve çeltik yetiştirmeye başladığını belirterek, "Elhamdülillah, bu seneki mahsulümüz çok güzel. Daha önceden korkmuştuk ama yağmurumuz çok yağdı. Gayet güzel bir hasat gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.