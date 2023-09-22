Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da doçent ünvanı alan doktorlar için tören düzenlendi

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doçent ünvanı alan doktorlar için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 18:47 Güncelleme: 22.09.2023 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da doçent ünvanı alan doktorlar için tören düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doçent ünvanı alan doktorlar için tören düzenlendi.

        Hastanenin farklı polikliniklerinde görev yapan 10 doktor için hastanenin başhekimliğinde tören yapıldı.

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, törende yaptığı konuşmada, 4 Haziran 2020'de hem Sağlık Bakanlığının hem Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesinin ortak kullandığı bir hastane haline geldiklerini söyledi.

        Akademik kadro yetiştirmek için 5 yıllık bir hedef koyduklarını belirten Ergül, "Fakat birçok arkadaşım bunu hızlı şekilde gerçekleştirdi. Kastamonu Eğitim Araştırma ve Hastanesi bünyesinden yetişen 10 arkadaşımız doçent oldu. 3-5 sene içerisinde bu arkadaşlarımızın hepsi profesör olacaklar." dedi.

        Ergül, hastanede poliklinik hizmeti veren 110 hekim bulunduğunu, bunlardan 37'sinin üniversite elemanı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

        "Üniversite kadrosuyla burada çalışan arkadaşlarımız geçici veya devlet yükümlüsü hizmetli olmadıkları için kalıcı doktorlar. Biz bu sayıyı artırmak istiyoruz. Üniversitenin bize burada, Kastamonu sağlık sistemine katkısı bu şekilde olacaktır. Akademik kadro artıkça kalite de artacak. Burası üçüncü basamak bir hastane. Şimdiye kadar birinci, ikinci, üçüncü basamak hizmeti veriyorduk ama bu saatten sonra daha çok üçüncü basamak hizmeti vermeye çalışacağız."

        Ergül, konuşmasının ardından doçent ünvanı alan doktorlara plaket verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"

        Benzer Haberler

        Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta yeni yapılan dükkanların kurası çekild...
        Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta yeni yapılan dükkanların kurası çekild...
        Ülkü Ocakları Kastamonu İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı
        Ülkü Ocakları Kastamonu İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı
        Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da hasat başladı
        Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da hasat başladı
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, IPARD III Bilgilendirme Toplantısı'nda konuş...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, IPARD III Bilgilendirme Toplantısı'nda konuş...
        Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ve 1 ahır zarar gördü
        Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ve 1 ahır zarar gördü
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da konuştu: