Kastamonu'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kastamonu'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kastamonu'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Baturay Sefa Dalkavukoğlu'nun (30) kullandığı 37 ACC 303 plakalı motosiklet, Barış Ş. (29) idaresindeki 06 CKY 438 plakalı motosikletle Aktekke Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dalkavukoğlu hastanede hayatını kaybederken, hafif yaralanan Barış Ş'nin tedavisi sürüyor.