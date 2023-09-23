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        Tosya'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen şölenle 100 çocuk sünnet ettirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:40 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:46
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        Tosya'da toplu sünnet şöleni düzenlendi
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen şölenle 100 çocuk sünnet ettirildi.

        Tosya Belediyesince iş insanı Fazıl Ateş'in katkılarıyla düzenlenen toplu sünnet şöleni, Üçolukları Milli Parkı'nda yapıldı.

        Şölenda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in makam arabası da sünnet çocukları için sünnet aracı olarak kullanıldı.

        Kavaklıgil, insanların hep birlikte bir arada olduğu organizasyon düzenlemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

        Şölen sayesinde çocukların ve ailelerin mutlu olduğunu dile getiren Kavaklıgil, "Bir şehirde çocuklar mutlu ise o şehirde aileler mutlu, o şehir mutludur. Çocuklarımızın mutluluğu bizler için çok kıymetli. Çocuklarımız ailelerimize, memleketlerine inşallah hayırlı birer evlat olurlar." dedi.

        Mehteran takımının gösterisinin ardından plaket töreni düzenlendi. Yapılan duanın ardından program sona erdi.

        Yerel sanatçıların sahne aldığı şölende, çocukları için gösteriler sahnelendi, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Şölene Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Baro İlçe Temsilcisi avukat Erdoğan Güven, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci, CHP Tosya İlçe Başkanı Tuğçe Sayan Kefeli, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ile vatandaşlar katıldı.

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