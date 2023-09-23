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        Kastamonulu balıkçı 50 kilogramlık orkinosu tezgahında sergiliyor

        Kastamonu'da bir balıkçı, 1 metre uzunluğunda 50 kilogram ağırlığındaki orkinosu tezgahında sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:49
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        Kastamonulu balıkçı 50 kilogramlık orkinosu tezgahında sergiliyor
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        Kastamonu'da bir balıkçı, 1 metre uzunluğunda 50 kilogram ağırlığındaki orkinosu tezgahında sergiliyor.

        Ege açıklarında yakalanan 1 metre uzunluğunda 50 kilogram ağırlığındaki orkinosu, Cebrail Mahallesi Şehit Yavuz Ulutaş Çelikoğlu Sokak'ta bulunan bir balıkçı satın alarak tezgahına koydu.

        Kilogramı 350 liradan satışa sunulan balığı inceleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf de çekti.

        Balıkçı Ersin Kabataş, AA muhabirine, 13 yıldır balıkçılık yaptığını, daha önce bu kadar büyük balık satmadığını söyledi.

        Kabataş, "Siparişlerimizi aldık, gün içinde balığı keseceğiz ve müşterilerimize sunacağız. Vatandaştan talep var." dedi.

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