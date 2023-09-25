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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 25.09.2023 - 12:27
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda N.Y, E.Ç. ve M.Ç'nin araçlarında yapılan aramada kubar esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

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