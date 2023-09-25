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        Çerkeş'te yayalara bilgilendirme yapıldı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hayata geçirilen "Dikkatli Geç Saygıyı Seç Projesi" kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 18:27 Güncelleme: 25.09.2023 - 18:31
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        Çerkeş'te yayalara bilgilendirme yapıldı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hayata geçirilen "Dikkatli Geç Saygıyı Seç Projesi" kapsamında program düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında öğrenci ve vatandaşların trafik kuralları hakkında bilgilerini yenilemek, yolun karşısına geçişlerde duyarlılıkları artırmak amacıyla 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulunun önünde bulunan yaya geçidinde bilgilendirme ve broşür dağıtımında bulunuldu.

        Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, vatandaş odaklı çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, uygulamada emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa, Çerkeş Belediye Başkan Vekili Ergün Sertkara, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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