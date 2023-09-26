Üniversitede kaybettiği cüzdanı temizlik görevlisi sayesinde üç ay sonra bulundu BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu Üniversitesine kızının mezuniyet töreni için gittiğinde içinde 400 bin liralık çek ve para bulunan cüzdanını kaybeden Salim Hanifioğlu, üniversitenin temizlik görevlisi sayesinde cüzdanına üç ay sonra kavuştu.

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu Üniversitesine kızının mezuniyet töreni için gittiğinde içinde 400 bin liralık çek ve para bulunan cüzdanını kaybeden Salim Hanifioğlu, üniversitenin temizlik görevlisi sayesinde cüzdanına üç ay sonra kavuştu.

Salim Hanifioğlu, edebiyat bölümünü bitiren kızının mezuniyet törenine katılmak için haziran ayında ailesi ile Kastamonu Üniversitesi kampüsünde bulunan kütüphaneye geldi.

Mezuniyet töreninin ardından cüzdanını düşürdüğünü fark eden Hanifioğlu, temizlik görevlisi Hasan Satıbaşoğlu ile birlikte cüzdanı aradı ancak bulamadı.

Aradan geçen üç aydan fazla zamanın ardından Hasan Satıbaşoğlu, temizlik yaptığı sırada cüzdanı koltukların altında buldu.

Cüzdanı Satıbaşoğlu'ndan teslim alan Hanifioğlu, AA muhabirine, kızının mezuniyet töreninin bitiminde cüzdanını düşürdüğünü fark ettiğini anlattı.

Temizlik görevlisi Hasan Satıbaşoğlu ile cüzdanı aradıklarını ancak bulamadıklarını belirten Hanifoğlu, "Aradan üç ay kadar süre geçti. Daha sonra beni güvenlik biriminden aradılar. Cüzdanı bulduklarını söylediklerinde çok sevindim. Gerçekten çok duygulandım. Böyle Hasan amca gibi insanların bizim toplumumuza kattığı değer çok fazla. Bunların kıymetini bilmemiz lazım." dedi.

Hanifioğlu, "350 bin liralık müşteri çeki vardı, nakit para da vardı. 400 bin liraya yakın değeri vardı cüzdanın. Kaybolduğunda kartlarımı iptal ettim." diye konuştu.

Üniversitenin temizlik görevlisi Hasan Satıbaşoğlu ise 2007'den beri üniversitede çalıştığını söyledi.

Cüzdanı, kaybolduğu gün çok aradıklarını ancak bulamadıklarını vurgulayan Satıbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Daha sonra salonu 5-6 sefer kullandık. Bu sefer yine büyük toplantı oldu. Arkadaşlarla genel temizlik yapıyorduk. Paspas atıyordum paspasa takılıp geldi. İdareye götürüp verdim. Arkadaşı buldular. Değerli malzemesi varmış, cüzdanı açmadım bile. Götürüp idareye teslim ettim. Geldi arkadaş teslim ettik. Sevindik, mutlu olduk."