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        Kastamonu'da "kasten öldürme" suçundan aranan iki firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde haklarında 13'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:23
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        Kastamonu'da "kasten öldürme" suçundan aranan iki firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde haklarında 13'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında "kasten öldürme" suçundan haklarında 13'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. ve Y.K. yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.

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