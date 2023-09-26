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        Kastamonu'da özel bireyler ve aileleri piknikte bir araya geldi

        Kastamonu'da özel bireyler ve aileleri, belediye tarafından organize edilen piknikte buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:48 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:08
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        Kastamonu'da özel bireyler ve aileleri piknikte bir araya geldi
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        Kastamonu'da özel bireyler ve aileleri, belediye tarafından organize edilen piknikte buluştu.

        Kastamonu Belediyesi tarafından Karaçomak Barajı Mesire Alanı'nda düzenlenen programda, özel bireyler ve aileleri müzik eşliğinde eğlenerek piknik yaptı.

        Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesire alanının kullanımının Devlet Su İşlerinden 10 yıllığına Kastamonu Belediyesine tahsis edildiğini söyledi.

        Mesire alanının ilk başta kullanılamayacak durumda olduğunu anlatan Vidinlioğlu, şunları dile getirdi:

        "Çocuk emzirme odasından mescidine varıncaya kadar hepsinin yeniden prefabrik halde inşaatını yaptık. Lavaboları ve tuvaletleri elden geçirdik. Her tarafı kullanıma hazır hale getirdik. Bugün de o anlamda yavrularımızı birazcık neşelendirelim, şenlendirelim, aileler de burada mesire alanında bir nefes alsınlar istedik. Bu anlamda yapılmış bir etkinlik. Katılan ailelerimize, hem çocuklarımıza hem de bu konumda çok emeği geçen özellikle çalışan personelimize çok teşekkür ediyorum."

        Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da evden çıkamayan özel bireylerin mesire alanında buluştuğunu ifade etti.

        Çok mutlu olduklarını kaydeden Boyraz, "Kastamonu'da bu kadar güzel bir alanın olduğunu bilmiyorduk. Sanki deniz kenarında gibi hissetti çocuklarımız. Evden çıkamayan özel bireylerimiz için gerçekten bu tür geziler bir velinimet. Onların mutluluğu hepimize güç verdi. Bir saatin içinde 90 kişi topladık. Anneler 'Siz götürürsünüz de gelmez miyiz?' dediler. Yataktaki çocuklarını sandalyeye koyup buraya getirdiler. Bizim ömrümüz çocukların sağlıklarıyla ilgili İstanbul ve Ankara'da yollarda geçti ama artık bu tür imkanlar sayesinde gerçekten nefes aldığımızı ve yaşadığımızı hissediyoruz. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğu. Çok çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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