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        Kastamonu'da seyir halindeki İBB'ye ait yolcu midibüsü yandı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait midibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:55 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:08
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        Kastamonu'da seyir halindeki İBB'ye ait yolcu midibüsü yandı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait midibüs Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Erkan Altuntaş yönetimindeki 34 BDD 524 plakalı midibüs, D-100 kara yolu Selakırı mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

        Yangında sürücü ile yolcu F.E. yara almadan kurtulurken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul istikameti Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri tarafından temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı.

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