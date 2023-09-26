Kastamonu'da traktörle minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Batı Çevre Yolu'nda Faik Tezol'un (40) kullandığı 19 ACC 165 plakalı minibüs, aynı yönde giden Kamuran Yanardağ (37) idaresindeki 57 HC 870 plakalı traktörle çarpıştı.
Devrilen traktörün sürücüsü ile yanındaki Ercan Yanardağ (29) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süre ulaşıma kapatıldı.