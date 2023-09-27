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        Kastamonu'da kaçak tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:42 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:48
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        Kastamonu'da kaçak tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Tosya ilçesinde 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 42 bin 400 sahte bandrollü boş makaron, 7 bin 250 doldurulmuş makaron, 4 sahte bandrollü pipo, 8,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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