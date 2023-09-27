Kastamonu'da kaçak tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Tosya ilçesinde 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 42 bin 400 sahte bandrollü boş makaron, 7 bin 250 doldurulmuş makaron, 4 sahte bandrollü pipo, 8,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.