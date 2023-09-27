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        Kastamonu'da itfaiyeciler yangın ihbarında sürprizle karşılaştı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla asılsız yangın ihbarında bulunan mahalleli, itfaiye personellerine pasta keserek sürpriz yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 21:24 Güncelleme: 27.09.2023 - 21:35
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        Kastamonu'da itfaiyeciler yangın ihbarında sürprizle karşılaştı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla asılsız yangın ihbarında bulunan mahalleli, itfaiye personellerine pasta keserek sürpriz yaptı.

        Pulcular Mahalle Muhtarı Mesut Özsoy ve mahalle sakinleri Taşköprü İtfaiye Müdürlüğünü arayarak asılsız yangın ihbarında bulundu.

        İtfaiye ekipleri yangın aracı ile mahalleye gitti. O sırada mahalleli tarafından pastanın mumları yakılarak, olay yerine gelen ekiplere sürpriz yapıldı.

        Özsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiyecilere yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ederek, "İtfaiye Haftalarını kutlar, kendilerine başarılar dilerim." dedi.

        Sürpriz ile karşılaşan İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman ise "Mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinimize bu güzel sürprizden dolayı teşekkür ediyoruz, bizleri onore ettiler. Biz her yangın ihbarından olay yerine giderken 'içeride acaba bir çocuk var mı, yaşlı bir vatandaşımız var mı' endişesi içerisinde geliyoruz. Bu vesile ile muhtarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Mahalle sakini Bayram Yalçınkaya da itfaiyecilerin haftasını kutladı.

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