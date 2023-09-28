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        Kızak milli takımları, dünya şampiyonalarında ilk 5'e girmeyi hedefliyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Ilgaz Dağı'nda kamp yapan kızak milli takımları, dünya şampiyonalarında ilk 5'e girmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:53 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:53
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        Kızak milli takımları, dünya şampiyonalarında ilk 5'e girmeyi hedefliyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Ilgaz Dağı'nda kamp yapan kızak milli takımları, dünya şampiyonalarında ilk 5'e girmeyi hedefliyor.

        Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde bulunan Türkiye Kayak Federasyonuna ait tesiste Natural Kızak Yıldız ve Genç Milli takımları aday sporcularının 11 günlük kampı sürüyor.

        İki takımda 12'si kadın 26 sporcunun katılımıyla 1850 metre rakımlı kayak merkezindeki kampta yürüyüş, koşu, denge ve güç çalışmalarının yanında tekerlekli kızaklarla teknik antrenman yapılıyor.

        Kızak Milli Takımı Antrenörü Tuğrul Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz Dağı'nda güzel bir kamp geçirdiklerini söyledi.

        Uzun bir aradan sonra ilk kez kamp yaptıklarını belirten Aksu, "Pandemi sürecinde kızakla ilgili çok faaliyet yapamadık. Pandemiden sonraki ilk antrenman olmasına rağmen sporcularımız gayet başarılı. Kışın yapılacak uluslararası yarışmalara hazırlanıyoruz. Dünya şampiyonalarına hazırlanıyoruz. Bu kamp, bu seneki ilk kampımız. Kamplardan sonra milli takıma götüreceğimiz sporcularımızı seçeceğiz." dedi.

        Kamp hakkında bilgi veren Aksu, "Kampta sabahları kondisyon, öğleden sonra da teknik antrenman yapıyoruz. Hedefimiz katılacağımız dünya kupası ve dünya şampiyonalarında ilk 5 ülke arasına girmek." diye konuştu.

        Antrenör Kayhan Yaşar da kamp için kendilerine destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonuna teşekkür ederek, "Pandemi dolayısıyla ara vermiştik. Daha sonra Kayak Federasyonuna bağlandık. Bu da bir nebze iyi oldu. Kayak Federasyonunun imkanlarını kullanarak kızak milli takımını hazırlıyoruz. Kamp ortamı çok güzel, beklediğimizin üzerinde." ifadelerini kullandı.

        Sporculardan Metin Kağan Yaşar ise 5 yaşından beri kızak sporu ile uğraştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Erzurum atlama kulelerinin yolunda çok sayıda antrenman yaptık. Şimdi milli takım kampında hocalarımıza kendimizi göstermeye çalışıyoruz. En sonra yapılan Tekerlekli Kızak Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olarak buraya gelmeye hak kazandım. Ülkemin bayrağını yurt dışında, olimpiyatlarda dalgalandıran ilk Türk olmayı istiyorum. Kızak branşında daha önce olimpiyatlarda yarışan bir sporcu olmadı. Hedefimiz yüksek."

        Eylül Naz Tekin de milli takıma seçilip yurt dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini kaydetti.

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