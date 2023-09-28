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        Kastamonu'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 13:01 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:19
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        Kastamonu'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Kent merkezinde bir ev ve iki iş yerinde yapılan aramada 1100 doldurulmuş makaron, 97 elektronik sigara, 129 aroma likidi, 1942 gram tütün ve 12 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürüldü.

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