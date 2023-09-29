Taşköprü'de İtfaiye Haftası kutlandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Hafta dolayısıyla itfaiyeyi ziyaret eden lise ve ortaokul öğrencileri, yangında daha bilinçli mücadele edebilmek için bir günlerini itfaiye personeli ile geçirdi.

Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından İtfaiye Haftası kapsamında ilçede bulunan ortaokul ve lise öğrencilerine de uygulamalı eğitim verildi.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yangınlara anında müdahale edebilmek için itfaiyeyi güçlendirdiklerini söyledi.

Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman da vatandaşların yangın konusunda bilinçlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Müdürlüklerinde 21 personel bulunduğunu, 126 köy 14 mahalleye hizmet verdiklerini anlatan Karaduman, "Artık Taşköprü itfaiyesi olası afet anında Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda 81 ilimizde aktif olarak görev alacak kapasiteye ulaşmıştır." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın Besni ilçesinde görev yaparak 3 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını dile getiren Karaduman "Yangın, sel ve su baskını, trafik kazaları, kurtarma gibi durumlarda her yıl ortalama 350'nin üzerinde olaya müdahale etmekteyiz. Bölgemizde yakın tarihlerde meydana gelen afet türlerine bakıldığında müdahale edecek araç, gereç ve personelin daha nitelikli ve donanımlı olması gerekmektedir. Son yıllarda gelişerek değişen Taşköprü'müze en iyi şekilde hizmet etmek gayretindeyiz." diye konuştu.

Programda, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de hediye verildi.

Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, itfaiye personeli ve öğrenciler, hafta dolayısıyla pasta kesti.