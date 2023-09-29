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        Adalet Bakanı Tunç Kastamonu'da mezun olduğu liseyi ziyaret etti

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eğitim gördüğü Kastamonu Göl Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 19:49 Güncelleme: 29.09.2023 - 19:49
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        Adalet Bakanı Tunç Kastamonu'da mezun olduğu liseyi ziyaret etti
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eğitim gördüğü Kastamonu Göl Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Bakan Tunç, o dönemki ismi Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi olan Kastamonu Göl Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

        Okulda incelemede bulunan Tunç, "1982 yılında ilkokulu bitirdikten sonra devlet parasız yatılı sınavlarında Kastamonu Göl Öğretmen Lisesini kazandım. 1982'de ortaokul ve lise bitişikti o zaman. 6 yıl boyunca yatılı okudum. 1988 yılında bu okuldan mezun oldum. Tabii bina yenilendi ama neticede Göl ismi devam ediyor. Mezun olduğum okulda gençlerimiz tarafından karşılanmak bizi çok mutlu etti. Onlara başarılar diliyorum." dedi.

        Öğrencilere seslenen Tunç şunları kaydetti:

        "Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceksiniz. Sizlerin omuzlarında yükselecek Türkiye. Türkiye dünya lideri olacak her alanda. Enerjide bağımsız, ekonomide güçlü, teknolojik imkanlarda her konuda dünyanın en büyük ülkeleri arasında olacağız. Bu yüzyıla Türkiye Yüzyılı damgasını vuracak. Cumhuriyetimizin 100 yılı geride kaldı. Kuruluştan bu yana kurucu Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, onların emaneti, onların üzerine bir yüz yıl geçti. Şimdi ikinci yüzyıl. Bu emanetin üzerine muasır medeniyetlerin seviyesi değil, muasır medeniyet seviyesinin de üzerine çıkma hedefimiz var. Bu hedefe her zamandan daha fazla yakınız."

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