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        Kastamonu'da av tüfeği ile vurulan kişi hayatını kaybetti

        Kastamonu'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 21:07 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:07
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        Kastamonu'da av tüfeği ile vurulan kişi hayatını kaybetti
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        Kastamonu'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Elyakut köyünde, Hüseyin Emiroğlu ile E.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda E.S. tüfekle Emiroğlu'na ateş etti.

        Olay yerinde hayatını kaybeden Emiroğlu'nun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        E.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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