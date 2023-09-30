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        Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi tam not aldı

        ÖZGÜR ALANTOR - Spor insanları, Kastamonu'daki Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ne tam not verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:03
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        Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi tam not aldı
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        ÖZGÜR ALANTOR - Spor insanları, Kastamonu'daki Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ne tam not verdi.

        Kastamonu'da yapımı tamamlanmak üzere olan, bünyesinde eğitim ve dinlenme merkezi, 5 spor ve fitness salonu, sporcu sağlık merkezi, atletizm pisti ile açık spor sahalarının yer aldığı Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nin ekim ayında açılması planlanıyor.

        Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, tesiste incelemelerde bulunarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak'tan bilgi aldı.

        Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç AA muhabirine, milli boksörlerin olimpiyat ve uluslararası müsabakalara Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanacağını söyledi.

        Çok güzel bir tesis olduğunu anlatan Gözgeç, "Olağanüstü bir tesis yapılmış. Dünyada belki de sayılı tesislerden biri olacak. Şu anda inşaatın son aşamasında. Türkiye'de böyle bir yer yok. Avrupa'da da görmedim. Muhteşem bir yer. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığının büyüklüğünü gösteriyor." dedi.

        Kamp merkezinin sporcuların motivasyonu açısından önemli olduğunu dile getiren Gözgeç, "Bu tip kamp merkezlerinde ülkenin bütün spor dallarına hizmet edilecek. Bütün milli sporcuları barındıracak, olimpiyatta kota almış ve alacak sporcuların bir arada olmasına imkan sağlayacak. Daha önce sporcular yurt dışında müsabakalara giderken havaalanında tanışıyorlardı. Bu tip merkezlerle kafiledekiler kardeş, arkadaş olacaklar. Birbirlerini motive edecekler, o yüzden bu çok önemli bir unsur." diye konuştu.

        - "Bu güzel olimpiyat merkezini görünce ülkemle bir kez daha gurur duydum"

        Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, tesiste ilk kampı judocuların yapacağını ifade etti.

        Çok mutlu olduğunu belirten Huysuz, şunları kaydetti:

        "Ülkem adına mutlu olduğum bir gün. Daha önce de gelmiştim ama bugün çok daha ilerlediğini gördüm. Bu güzel olimpiyat merkezini görünce ülkemle bir kez daha gurur duydum. Böyle güzel bir tesisi ülkemiz sporuna kazandıran herkese teşekkür ediyorum. Sporcuların rahatlıkla kendilerini adapte edebilecekleri, olimpiyat sürecinde en iyi hazırlık dönemlerini geçirecekleri bir alan olmuş. Uluslararası kamplar için mükemmel bir tesis olmuş. Ekim ayındaki ilk kampı inşallah Judo Milli Takımı'mızla birlikte başlatacağız."

        Tesisin Ilgaz Dağı'nın yakınında olmasının önemli olduğuna işaret eden Huysuz, "Bütün olimpik branşların bir arada olabileceği bir yer. Rakım çok iyi, doğası çok iyi. Birçok noktaya çok yakın. Sporcunun tamamen spora odaklandığı bir alan olacak. Şu tesisi görünce 'keşke spora geri dönsem' diyorum. Olimpiyat yolunda sporculara çok büyük kazanımlar sağlayacaktır. Uluslararası kamp yapılabilecek çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

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