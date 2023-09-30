DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin Kastamonu'daki il kongresinde konuştu: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bu parti var olduğundan bu yana hep ülkesi için çaba sarf etmiş, devleti için kafa yormuş, Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet'i sahiplenmek, yaşatmak ve bize bir hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesi noktasına kavuşmamız için tam bağımsız Türkiye idealiyle siyaset yapmaya devam etmiştir, devam edecektir." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bu parti var olduğundan bu yana hep ülkesi için çaba sarf etmiş, devleti için kafa yormuş, Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet'i sahiplenmek, yaşatmak ve bize bir hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesi noktasına kavuşmamız için tam bağımsız Türkiye idealiyle siyaset yapmaya devam etmiştir, devam edecektir." dedi.

Aksakal, partisinin Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, 2023 seçimleriyle DSP'nin yeniden Mecliste temsil edildiğini söyledi.

Yerel seçimlerle güçlerini artırarak 2028 seçimlerine emin adımlarla gideceklerine inandığını dile getiren Aksakal, "Bu parti var olduğundan bu yana hep ülkesi için çaba sarf etmiş, devleti için kafa yormuş, Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet'i sahiplenmek, yaşatmak ve bize bir hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesi noktasına kavuşmamız için tam bağımsız Türkiye idealiyle siyaset yapmaya devam etmiştir, devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

- "Cumhur İttifakı, halktan bu desteği güçlü şekilde aldı"

Bu yılki seçimler öncesinde küresel emperyalist sistemin Türkiye'de siyaseti ikiye bölmek istediğini belirten Aksakal, "Bir tarafta Amerika ile Avrupa Birliği, terör örgütleri ile kol kola, devleti yönetme arzusunda olan bir ittifak yapısı kurguladı. Diğer tarafta biraz önceki saydığım değerleri sahiplenecek, bu ülkenin gerçek sahiplerinin sağıyla, soluyla bir araya geldiği bir ittifak yapısı oluşturuldu. İşte Cumhur İttifakı, 2023 seçimlerine bu inanç doğrultusunda katılarak halka gitti ve 14 Mayıs'ta da, 28 Mayıs'ta da halktan bu desteği güçlü şekilde aldı." ifadelerini kullandı.

Aksakal, gelecek yıl yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Hepiniz gördünüz, 2022 yılının şubat ayından bu yana bir Millet İttifakı yapısı kurguladılar. Toplandılar, dağıldılar, toplandılar, dağıldılar. Kimisi dedi, 'Beş çayı yapıyorlar, altın günü yapıyorlar'... Ne yapıyorlarsa yapıyorlar. O dağılmanın sonunda hem kendilerini hem de siyaseti dağıttılar. Esasen birbirlerine güvenemeyen, birbirlerine sürekli çelme atan, birbirlerinin arkasından kuyu kazanlar bir aradaymış gibi görüntü verip bu ülkeyi başka merkezlere peşkeş çekmeye gayret etmişler."

Kongreye AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da katıldı.