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        Kastamonu'da cep telefonu gasbeden 3 kişi tutuklandı

        Kastamonu'da bir kişinin cep telefonunu gasbeden 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 21:28 Güncelleme: 01.10.2023 - 21:28
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        Kastamonu'da cep telefonu gasbeden 3 kişi tutuklandı
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        Kastamonu'da bir kişinin cep telefonunu gasbeden 3 kişi tutuklandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aktekke Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonunu gasbeden kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Yapılan operasyonda cep telefonunu gasbettiği iddia edilen G.Ç, B.K. ve E.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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