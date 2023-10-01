Kastamonu'da cep telefonu gasbeden 3 kişi tutuklandı
Kastamonu'da bir kişinin cep telefonunu gasbeden 3 kişi tutuklandı.
Kastamonu'da bir kişinin cep telefonunu gasbeden 3 kişi tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aktekke Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonunu gasbeden kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan operasyonda cep telefonunu gasbettiği iddia edilen G.Ç, B.K. ve E.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.