Yangında depoda mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, depoda çıkan yangında mahsur kalan 4 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, depoda çıkan yangında mahsur kalan 4 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karasait Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir depoda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. İçeride bulunan 4 kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Zarar görmeden kurtarılan kedi yavruları, kontrol için veteriner hekime götürüldü.
Bölgeye gelen Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yangın hakkında bilgi aldı.