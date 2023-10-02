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        Yangında depoda mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, depoda çıkan yangında mahsur kalan 4 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:47 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:34
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        Yangında depoda mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, depoda çıkan yangında mahsur kalan 4 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Karasait Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir depoda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. İçeride bulunan 4 kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Zarar görmeden kurtarılan kedi yavruları, kontrol için veteriner hekime götürüldü.

        Bölgeye gelen Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yangın hakkında bilgi aldı.

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