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        Tosya'da 55 ton bal hasadı yapıldı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaklaşık 55 ton bal hasadı gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:29
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        Tosya'da 55 ton bal hasadı yapıldı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaklaşık 55 ton bal hasadı gerçekleşti.

        Tosya Tarım ve Orman Müdürü Ali Çakar, AA muhabirine, ilçe genelinde 5 bin 600'ü kayıtlı olmak üzere yaklaşık 7 bin arı kolonisinin bulunduğunu söyledi.

        İlçede üretim yapan arıcıların bal üretimine ağırlık verdiklerini belirten Çakar, "Tosya'daki meyve bahçelerinde iklim şartlarına uygun hemen hemen her çeşit meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Hemen yanı başımızda çam ormanları bulunmaktadır. Yine çok yakınımızda meşe ormanı da bulunmaktadır. Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olan ilçemiz, içinde endemik bitkilerin de yer aldığı çok geniş bir çiçek florasına sahiptir." dedi.

        Hem hobi olarak, hem de meslek olarak arıcılık yapanların sayısında önemli artış olduğunu aktaran Çakar, "Arı yetiştirildiği zaman sadece bal üretilmez. Arı sütü, polen, propolis ve bal mumunun yanı sıra üreticilerimiz arı ve ana arı satışından da önemli gelir elde etmektedir. İlçemiz genelinde üreticilerimiz yaklaşık 55 ton civarında bal, 5 ton bal mumu, 500 kilogram polen ve 2 kilogram civarı da arı sütü hasadı gerçekleştirdi." diye konuştu.

        Yenidoğan köyünde arıcılık yapan Feridun Mahsül de dede mesleği olan arıcılığı çocukluğundan beri yaptığını dile getirerek, "700 kovanda bal başta olmak üzere arı ve arı ürünleri üretimimiz var. Ailemizle birlikte kovanlarımıza bakıyoruz. Her yıl koloni sayısında değişiklikler oluyor. Koloni sayısı çoğaldıkça arının bakımı da zorlaşıyor ama arıcılığı severek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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