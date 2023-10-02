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        Kastamonu'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:27 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:27
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        Kastamonu'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

        Kastamonu merkezde bir ev ve iki iş yerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 39 fişek, 2 sentetik ecza hapı, 2 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

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