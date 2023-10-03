Kastamonu'da geri dönüşüme kazandırılan atıklar sokak hayvanlarına mama oluyor

Kastamonu Belediyesi tarafından "Sıfır Atık" projesi kapsamında başlatılan çalışma ile kentin çeşitli noktalarına "atık matikler" yerleştirildi.

Güneş enerjisiyle çalışan makineler, atılan her geri dönüşüm malzemesi için 30-40 gram mama ya da kalem veriyor.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere, proje ile çocuklara geri dönüşümün önemini daha iyi anlatacaklarını söyledi.

Atık matiklerin sayısını önümüzdeki süreçte artıracaklarını ifade eden Vidinlioğlu, "Kastamonu Belediye Başkanlığı olarak hem çevre duyarlılığı hem sıfır atık hem geri dönüşüm hem de sokak hayvanlarının beslenmesi ile ilgili duyarlı bir belediyeyiz. Bu anlamda da şehrimizin belli noktalarına geri dönüşüm makineleri yerleştirdik. Bu makinelere atılan pet, metal ve cam atıklar kedi ve köpek maması olarak geri dönüyor. Çevreyi korumak ve kirletmemek hem de geri dönüşüme katkı verme adına bu projemizi hayata geçirdik." dedi.

Proje ile hem doğanın korunduğunu hem de sokak hayvanlarının beslendiğini anlatan Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Sıfır atığa verdiğimiz önemi bir kat daha artırdık ve plastik şişe, cam şişe, metal kutu gibi geri dönüştürülebilir atıkları çeşitli noktalara yerleştirdiğimiz atık matikler ile mamaya dönüştürüyoruz. Zaman içinde atık matikleri şehrimizin her köşesinde yaygınlaştıracağız. Bu sayede geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını toplayarak milli ekonomiye kazandırıyor, bir yandan da sokaklarda yaşayan dostlarımızı besliyoruz. Hemşehrilerimi plastik şişe, cam şişe ve metal kutu gibi geri dönüştürülebilir atıkları atık matiklere atarak hem doğamızı korumaya hem de can dostlarımızı beslemeye davet ediyorum."