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        Kastamonu Belediyesi 7 bine yakın kişiyi Çanakkale'yi götürdü

        Kastamonu Belediyesince, "1915 Kastamonulu vatan kalbinin attığı topraklara gidiyor" sloganıyla başlanılan geziye yaklaşık 7 bin kişi katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:38 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:38
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        Kastamonu Belediyesi 7 bine yakın kişiyi Çanakkale'yi götürdü
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        Kastamonu Belediyesince, "1915 Kastamonulu vatan kalbinin attığı topraklara gidiyor" sloganıyla başlanılan geziye yaklaşık 7 bin kişi katıldı.

        Kastamonu'da geçen yıl başlatılan geziye 4 bin 557 kişi katıldı. Bu yıl 25 Temmuz'da tekrar devam eden gezide de 2 bin 400 kişi Çanakkale'yi gördü.

        Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere, geziye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

        Çanakkale'nin önemine değinen Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

        "Geleceğimizin en sağlam harcı, bizim şanlı geçmişimizdir. Bu doğrultuda başlattığımız gezi programımıza yaklaşık 7 bin hemşehrimiz katıldı. Ecdadın destan yazdığı toprakları hemşehrilerimizin görmesi, o havayı solumasının önemli olduğunu düşünüyorum. Geziye giden tüm hemşehrilerimizden olumlu dönüşler aldık. Gerçekleştirdiğimiz organizasyon bir kültür faaliyetinin ötesinde bilinç organizasyonudur. Bu yıl ki gezilerimizi tamamladık. Katılım sağlayan, bizlere her alanda güç veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu tür gezilerimizi sürdüreceğiz."

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