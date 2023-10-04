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        Tosya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:15 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:15
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        Tosya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Keskin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

        Törenin ardından Ulu Cami önünden Hükümet Konağı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

        Törene, Tosya Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş, Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Recep Keçeci, Tosya Gençlik Merkezi Müdürü Aydın Yerli, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Hafta çerçevesinde 13 Ekim'e kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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