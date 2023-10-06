Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Ilgaz Dağı'nda sonbahar renkleri hakim olmaya başladı

        Ilgaz Dağı, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:27 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ilgaz Dağı'nda sonbahar renkleri hakim olmaya başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ilgaz Dağı, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlamaya başladı.

        Kastamonu-Çankırı sınırında, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı olan Ilgaz, sonbaharın tüm güzelliklerini bünyesinde barındırıyor.

        Baharın yeşili, kışın beyazıyla ziyaretçilerinin dikkatini çeken Ilgaz, sonbaharda sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızının tonlarıyla doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

        Sonbaharda dağdaki renklerin harmonisini görmeye gelen fotoğrafçılar, her gün ayrı güzelliğe bürünen Ilgaz'ı karelerine yansıtıyor.

        Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Kastamonu'nun sonbaharın başkenti olduğunu dile getirerek, "Kastamonu'da sonbahar en güzel Ilgaz Dağı'nda yaşanır. Yaprağını döken ağaçlar, renklerini donanıyor. Diğerleri mevsim, sonbahar sanattır. Sanatın en güzel göründüğü tablolardan birinin karşısındayız. Bu sanat karşısında insanın çok farklı duyguları oluşuyor. Herkesin gelip görmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Alkollü sürücü "dayanıklı" deyip ölüme götürdü!
        Alkollü sürücü "dayanıklı" deyip ölüme götürdü!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da asırlık "kuyu kebabı" geleneği yaşatılıyor
        Kastamonu'da asırlık "kuyu kebabı" geleneği yaşatılıyor
        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da evden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da evden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        17 yaşındaki Elif, 1 aydır kayıp
        17 yaşındaki Elif, 1 aydır kayıp
        Çatalzeytin'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi
        Çatalzeytin'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi