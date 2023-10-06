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        Ayağa kalkarak motosiklet kullanan sürücüye 12 bin 341 lira para cezası verildi

        Kastamonu'da, motosikleti ayağa kalkarak kullanan sürücüye 12 bin 341 lira, motosiklet sahibi babasına da 4 bin 64 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:48 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:48
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        Ayağa kalkarak motosiklet kullanan sürücüye 12 bin 341 lira para cezası verildi
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        Kastamonu'da, motosikleti ayağa kalkarak kullanan sürücüye 12 bin 341 lira, motosiklet sahibi babasına da 4 bin 64 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeyken oturma yerinin üzerine çıkarak ayağa kalkıp motosiklet kullanan bir kişinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşması üzerine inceleme başlattı.

        Tespit edilen sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Yapılan kontrolde, sürücü belgesinin kullandığı araç cinsi için yetersiz olduğu anlaşılan sürücüye 12 bin 341 lira, araç sahibi babasına da 4 bin 64 lira para cezası verildi.

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