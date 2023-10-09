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        Kastamonu'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:40 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:40
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        Kastamonu'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        İlçenin Karabey köyü Devrez Mahallesi'ndeki sulama kanalında vatandaşlar bir erkek cesedine rastladı.

        Ceset, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Cesedin Ramazan Uyku'ya (38) ait olduğu belirlendi. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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