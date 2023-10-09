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        Salıncaktan düşerek omurgasını kıran Sedanur'un azmi başarı getirdi

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da lise üçüncü sınıfta salıncaktan düşerek omurgasını kıran ve 2 yıl tedavi gören Sedanur Karaosmanoğlu, çocukluk hayali olan spor bilimleri fakültesini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:55 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:20
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        Salıncaktan düşerek omurgasını kıran Sedanur'un azmi başarı getirdi
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da lise üçüncü sınıfta salıncaktan düşerek omurgasını kıran ve 2 yıl tedavi gören Sedanur Karaosmanoğlu, çocukluk hayali olan spor bilimleri fakültesini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Sedanur Karaosmanoğlu, lise üçüncü sınıfta eğitim gördüğü yıl bir parkta salıncaktan düştü.

        Omurgasında kırıklar oluşan Sedanur, üç ay yatarak tedavi gördü, iki yıla yakın da fizik tedavi süreci geçirdi.

        Bu sürecin ardından çocukluk hayali olan spor fakültesi için hazırlanmaya başlayan Sedanur, özel yetenek sınavında parkuru 35 saniyede tamamlayarak Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünü kazandı.

        - "Çok çalıştım, kendime inandım"

        Sedanur Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokul üçüncü sınıftan itibaren hentbol oynadığını belirtti.

        Sporu çok sevdiğini anlatan Karaosmanoğlu, şöyle konuştu:

        "Ben küçüklüğümden beri beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordum. İlkokul 3. sınıfta hentbola başladıktan sonra farklı takımlarda oynadım. Lise üçüncü sınıfta salıncaktan düştüm. Omuriliğimde kırıklar oluştu, iki yıl boyunca tedavi gördüm. Düştüğüm zaman hayallerimi gerçekleştiremeyeceğim diye çok korktum. Hocalarımla tekrar antrenmanlara başladık. Çok çalıştım, kendime inandım. Bazı hazırlık kursları sakatlığımdan dolayı beni kabul etmedi. Ama hiç vazgeçmedim. Sonra hocalarımın, ailemin desteğiyle kazandım."

        Yeni hedeflerinden de bahseden Karaosmanoğlu, "Bundan sonraki hedefim ise beni bugüne kadar getiren hocalarımın yanında antrenör olarak çalışmak. Hedeflerinizden vazgeçmeyin. Benim başıma birçok şey geldi, devam edemeyeceğimi sanıyordum ama halen devam ediyorum. Hayallerinizin peşinden gidin. Ben vazgeçmedim, hedefime ulaştım." dedi.

        Sedanur, pedagojik formasyon eğitimi de aldıktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmak istediğini dile getirdi.

        - "Sedanur hayallerine kavuştu"

        Antrenör Yunus Dal ise 2014 yılında Sedanur'un beden eğitimi derslerine girdiğini söyledi.

        Sedanur Karaosmanoğlu'nun çok azimli bir sporcu olduğunu vurgulayan Dal, şunları kaydetti:

        "Seda'da spor azmini gördük. Kendi salonumuzda çalıştırdık. Beden eğitimi bölümünde okumak istiyordu. Biz de güvendik. Yanımızda yardımcı antrenörlük yaptı. Lise üçüncü sınıfta talihsiz bir sakatlık yaşadı ama vazgeçmedi. İki yılın sonunda yavaş yavaş spora başladı. Sınavdan sonra çok mutlu olduk. Sedanur hayallerine kavuştu. Hedefine ulaştı."

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