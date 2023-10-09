Kastamonu'da 2 şüpheli uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde uyuşturucu haplarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 09.10.2023 - 19:48 Güncelleme: 09.10.2023 - 21:10
Kastamonu'nun Araç ilçesinde uyuşturucu haplarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Araç ilçesinde düzenlenen operasyonda E.S. ve S.H.S. yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu haplar ele geçirildi.
E.S. ve S.H.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.