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        Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ev ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 21:43 Güncelleme: 09.10.2023 - 21:43
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        Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ev ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

        Tosya'da ev ve otomobilden hırsız yapıldığı ihbarının ardından polis harekete geçti.

        Şüpheli B.E'nin şikayete konu olan araçla yaralanmalı kazaya karıştığı ve Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

        Ankara'da yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine götürüldü.

        B.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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